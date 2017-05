Secção: Em Foco

DECOBE junta autarquias de Belmonte, Covilhã, Fundão e Penamacor e as respetivas associações empresariais para fomentar a competitividade e o desenvolvimento regional

Cova da Beira vai ter Diretório Económico

Autarcas e associações comerciais assinaram o protocolo no passado dia 9

A criação de um Diretório Económico da Cova da Beira (DECOBE) é o primeiro objetivo da parceria estabelecida entre os municípios da Covilhã, Belmonte, Penamacor e Fundão e as respetivas associações empresariais e comerciais. O protocolo foi assinado no passado dia 9, na Câmara de Belmonte.

Segundo os promotores, o DECOBE vai permitir recolher informação sobre as empresas da região e instituições dos concelhos envolvidos, bem como de outros recursos disponíveis. A caracterização de dados e outros indicadores específicos, assim como a sua apresentação, também ficará a carga deste diretório. De uma forma geral, o protocolo tem como objetivo «identificar e caracterizar detalhadamente» a atividade económica da região de modo a prosseguir medidas de incentivo ao desenvolvimento sustentado da economia local, direcionadas «ao aumento da competitividade do tecido empresarial regional, à melhoria do seu perfil de especialização e à criação de valor acrescentado na economia regional». Num futuro próximo, esta parceria vai assumir o compromisso de trabalhar no apoio ao investimento, à internacionalização, à gestão de candidaturas a apoios regionais, à colaboração na divulgação e cobrança de obrigações com os municípios, à gestão de parques industriais, à gestão de centros urbanos e à organização de eventos, mostras e feiras.

«Podemos começar a fazer história na Cova da Beira», declarou o presidente belmontense, António Dias Rocha, um sentimento partilhado pelo vice-presidente da Câmara do Fundão. Para Miguel Gavinhos, o 9 de maio foi «um dia histórico porque estamos a iniciar uma cooperação em prol do desenvolvimento da região». Por sua vez, Vítor Pereira, edil da Covilhã, considerou que este acordo «vai procurar criar o cimento que nos vai unir no futuro», uma postura «bem diferente da verificada antigamente, que era a de dividir para reinar, quando a Cova da Beira tem muita homogeneidade e um potencial incomensurável em várias áreas da atividade económica». Já Carlos São Martinho Gomes, presidente da direção da Associação Comercial e Industrial do Concelho do Fundão, sublinhou que este protocolo é «uma prova que contraria algum individualismo que pode, aqui ou acolá, estar a caracterizar o mundo autárquico».

Finalmente, Miguel Bernardo, da Associação Empresarial da Covilhã, Belmonte e Penamacor, destacou o facto deste projeto juntar autarquias e associações empresariais, lembrando que «é muito importante conseguir que outras estruturas incorporem este Diretório».