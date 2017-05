Secção: Atualidade

Levantamentos em Fátima superaram 1 milhão de euros

Tempo de leitura: 2 m

Durante as comemorações do centenários das Aparições e a visita do Papa, os levantamentos nas caixas multibanco em Fátima foram superiores a um milhão de euros. A informação foi hoje divulgada pela SIBS, gestora da rede Multibanco e diz respeito ao período entre 10 e 14 de maio. Ao longo destes cinco dias realizaram-se cerca de 16 mil levantamentos nas 19 caixas multibanco disponíveis na localidade, num total de 1,078 milhões de euros. Face ao mesmo período de 2016, houve um aumento de 9% tanto no número de levantamentos como no valor levantado .

Por hora, foram registados em média 130 levantamentos. O valor médio do levantamento ascendeu a 68 euros. «O pico máximo das operações de levantamento foi atingido no dia 12 de maio, com uma média de 280 levantamentos por caixa Multibanco, cerca de três vezes mais do que a média registada na rede caixas Multibanco em abril de 2017», refere ainda a informação enviada aos meios de comunicação social.

A SIBS divulgou a mesma análise mas para todo o Concelho de Ourém, sendo que nesse caso houve 40 mil levantamentos num valor de 2,3 milhões de euros.

Por hora, no concelho de Ourém, houve 330 levantamentos e mais de 410 compras. «Em comparação com o período homólogo registou-se um aumento de 3 por cento nos levantamentos e 37 por cento no número de compras na Rede Multibanco», acrescenta a SIBS.

A gestora do Multibanco refere também que em termos de visitantes com cartões estrangeiros os que fizeram mais levantamentos e compras foram aqueles com cartões de França, seguidos de Estados Unidos da América, Reino Unido, Espanha e Suíça.