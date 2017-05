Secção: Atualidade

Francisco e Jacinta já são santos

O Papa Francisco declarou santos os beatos Francisco e Jacinta, pouco antes das 10h30, durante a celebração que decorre no Santuário de Fátima. Estas são as duas primeiras crianças não mártires a ser elevadas à categoria de santos pela Igreja Católica. A canonização de Jacinta e Francisco Marto foi o ponto alto das comemorações do Centenário das Aparições da Cova da Iria. A elevação dos pastorinhos Jacinta e Francisco pelo papa Francisco põe fim a um processo com mais de 60 anos.