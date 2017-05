Secção: Atualidade

Instinto promove recolha de alimentos e produtos para animais

Tempo de leitura: 1 m

Sob o mote “Os nossos patudos precisam de si” decorre, durante este fim-de-semana, uma recolha de alimentos e produtos para animais, no Intermarché e no Pingo Doce da Covilhã, organizada pela Instinto. A Instinto é uma associação sem fins lucrativos que promove a adoção e proteção de animais abandonados na Covilhã e zona envolvente. Apesar de não possuir instalações permanentes, ao longo dos seus cinco anos de existência já conseguiu resgatar cerca de mil animais, incentivando a adoção de dezenas de cães e gatos. Atualmente, a Instinto tem cerca de cem animais ao seu cuidado. Sobrevive com o apoio de donativos e com o trabalho de voluntários e famílias de acolhimento temporário.