Em inferioridade numérica e a perder, serranos consumaram a reviravolta em quatro minutos e com dois penáltis no Estádio do Mar

Sp. Covilhã afunda Leixões

Ponde foi o homem do jogo, com dois golos e uma assistência para o terceiro do Covilhã

Em quatro minutos e graças a dois penáltis, o Sp. Covilhã – reduzido a dez jogadores – deu a volta ao Leixões no domingo em jogo da 40ª jornada da IIª Liga. Os visitantes venceram a formação de Matosinhos por 3-1 e garantiu a continuidade no escalão secundário do futebol nacional.

O Covilhã começou a partida a trocar bem a bola, o que inibiu o Leixões de jogar ao ataque, passando largos minutos atrás dos serranos e sem poder alvejar a baliza contrária. Neste período, os locais tiveram em Porcelis uma opção acertada nas bolas paradas, já que, de livre direto, o brasileiro começou por “tirar tinta” do poste aos 15’ e acertou depois, aos 25’, no travessão. Estava dado o alerta e os nortenhos continuaram a criar perigo, com Bruno Lamas a tentar a sua sorte de longe aos 19’, a que correspondeu Igor Rodrigues com uma defesa felina para canto. Já os visitantes quase aproveitavam um erro na área leixonense aos 36’, quando Bruno Lamas falhou um alívio e Harramiz, sem marcação e com tempo, rematou sobre a barra.

O intervalo chegou sem alterações no marcador, que funcionou aos 50’, quando Cadu abriu o ativo para os locais ao finalizar de cabeça um canto. Aos 58’, os covilhanenses ficaram reduzidos a dez com a expulsão de Djikiné e, no minuto seguinte, Fati recebeu de Jorge Silva e, na área, arriscou o remate, não conseguindo Porcelis chegar para a emenda. Como quem não marca sofre, o Covilhã consumou a reviravolta em quatro minutos aos 79’ e 83’. O árbitro assinalou dois penálits por alegadas faltas de André Teixeira e Belly, que Ponde concretizou. Os serranos ampliaram a vantagem aos 87’, por Medarious, assistido por Ponde, que foi o homem do jogo. A equipa de Filipe Gouveia subiu ao oitavo lugar da geral, em igualdade pontual com o Braga B e União da Madeira (58 pontos). No domingo, na penúltima jornada da IIª Liga, o Covilhã recebe o Santa Clara, sexto classificado com mais um ponto.