Secção: Sociedade

A TAP, com o apoio de O INTERIOR, homenageou as mães portuguesas com a oferta de uma viagem à família do bebé nascido no último domingo, mas abriu uma exceção no caso da Guarda porque não houve nascimentos no Dia da Mãe

Bruno chegou mais cedo para levar a família Branquinho a voar na TAP

Tempo de leitura: 3 m

O kit da TAP foi entregue ao casal Branquinho pelo diretor de O INTERIOR, Luís Baptista-Martins, e pela presidente do Conselho de Administração da ULS Guarda, Isabel Coelho

Chama-se Bruno Trigo Branquinho e nasceu antes da data prevista, mas depois do Dia da Mãe. Eram 13h50 de terça-feira quando o segundo filho de Sandra Trigo Branquinho, de 39 anos, e de Amadeu Branquinho, de 47 anos, veio ao mundo. Quando a equipa de O INTERIOR chegou à maternidade do Hospital Sousa Martins, na Guarda, o pequeno Bruno estava a dormir e nem os flashes das máquinas o fizeram acordar. O nome do bebé, que nasceu de parto normal e com 2,765 quilos, foi escolhido pelo irmão Pedro, de 11 anos.

«Decidimos ter o Bruno em grande parte devido aos pedidos do Pedro. Ele via os primos com irmãos e ele era o único que não tinha», adianta a mãe. A insistência foi tanta que o casal, residente na Mêda, resolveu fazer-lhe a vontade. Contudo, no dia em que o irmão nasceu, Pedro estava de visita ao Palácio de Belém, em Lisboa, para conhecer Marcelo Rebelo de Sousa e “tirar uma selfie” com o Presidente da República. «Quando recebeu a notícia por telemóvel ficou claramente feliz», refere o pai. Tanto mais que não estava previsto nascer na terça-feira, mas o pequeno Bruno já parecia adivinhar o que o esperava cá fora. «O parto foi mais depressa do que aquilo que eu pensava. Acho que se me descuidasse mais um bocadinho o bebé acabava por nascer no centro de saúde da Mêda», conta Sandra Branquinho.

O parto estava previsto para 1 de junho e ninguém contava que Bruno nascesse cerca de um mês antes. «Comecei a ter contrações por volta das 8h30, mas como tinha comido um iogurte pensei que me tivesse caído mal», recorda a mãe. Contudo, aquilo que parecia uma indisposição eram os primeiros sinais de que o bebé estava pronto para vir ao mundo: «Quando cheguei ao centro de saúde já tinha contrações de dez em dez minutos, mas disseram-me que tinha tempo de chegar à maternidade da Guarda e que ainda me iam dar epidural. Mas quando cheguei ao hospital o menino já estava quase, quase, a nascer», acrescenta a progenitora.

O kit de ofertas da TAP que, além de vários produtos para a criança, inclui uma viagem de avião quando o bebé tiver um ano para um destino, por agora, desconhecido apanhou os Branquinho de surpresa. O batismo de voo para todos os elementos da família tem data marcada para o Dia da Mãe do próximo ano, no avião da TAP batizado com o nome “Guarda” – uma viagem que O INTERIOR vai acompanhar. Sandra Branquinho, que é funcionária da Câmara da Mêda, e o marido, militar da GNR, agradeceram tão inesperada oferta e consideram que «é uma boa prenda, um bom incentivo e acho que quando as pessoas não estão à espera ainda é melhor». “Abraçar Portugal” é o nome do projeto desenvolvido pela transportadora área que batizou 20 aviões da sua frota regional com os nomes dos distritos portugueses e Regiões Autónomas. De acordo com a companhia, «com esta iniciativa de homenagem à maternidade, a TAP materializa o seu abraço ao país com um abraço às mães e aos bebés».