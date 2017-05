Secção: Sociedade

População da vila do concelho de Trancoso não quis passar ao lado das comemorações em Fátima e as ruas encheram-se de cor

Vila Franca das Naves engalanada para o centenário das Aparições

As localidades de Granja, Feital, Moimentinha, Póvoa do Concelho, Vale de Mouro e Vilares também participam na iniciativa

Movida pela fé, a população de Vila Franca das Naves (Trancoso) presta, durante este mês, uma homenagem a Nossa Sra. de Fátima por ocasião do centenário das Aparições. A iniciativa foi dinamizada pelo padre Carlos Helena e tem superado «todas as previsões e expetativas», confessou o pároco.

A posposta surgiu em novembro e, para facilitar o processo, cada rua elegeu um responsável e, posteriormente, a ideia que iria desenvolver. Só o padre sabia o que cada um estava a trabalhar e isso permitiu «criar um efeito surpresa». Com o passar do tempo as ideias foram ganhando forma e começaram a sair à rua no início do mês, sendo as cores base «o rosa, o branco, o azul e o amarelo, por estarem ligadas ao milagre de Fátima», explica Carlos Helena. Imagens de Nossa Senhora, corações, laços, guarda-chuvas, flores, pneus, terços e até bicicletas são alguns dos elementos usados e não deixam dúvidas ao responsável que a população «aderiu em massa e desenvolveu ideias de uma maneira muito criativa». A vila ganha por estes dias um novo colorido, mas, para o padre Carlos Helena, há outra mais-valia que se destaca, pois «criou-se uma harmonia entre as pessoas, além de um sentimento de bem-estar».

E a verdade é que ninguém quis ficar de fora. Joaquim Costa, um dos habitantes, explicou que «desde a rua maior à mais pequena, todos quiseram participar», o que foi uma oportunidade para «engalanar a nossa terra». Também Elsa Mendes afirma que em cada rua «estivemos todos bastante empenhados», com a vilafranquense a não esconder a «alegria» que sente ao ver assim a sua terra. Os mais pequenos também deram uma mãozinha. As crianças do jardim-de-infância desenvolveram o tema do milagre do sol, «cujos raios são o desenho das suas próprias mãos» explicou a educadora de infância Conceição Nunes, garantindo que «houve um grande entusiasmo e envolvência» das crianças. Fátima Paulos foi uma das criativas da iniciativa, assumindo que foi «a fé, a crença e o amor à terra» que a guiou neste desafio. «Achei a ideia muito aliciante e ver o resultado final é uma sensação única, pois toda a gente participou. O padre conseguiu unir as pessoas», sublinha a moradora. José Figal foi outro habitante a quem não faltaram ideias. Este vilafranquense fez uma imagem de Nossa Senhora e dos três pastorinhos e diz que o resultado final «mexe com a nossa freguesia», elogiando a iniciativa.

No final do mês as decorações vão ser retiradas, mas talvez, em agosto, a população voltará a coloca-las «para que os nossos emigrantes também as possam ver “in-loco”». Por agora vai desfrutar do resultado e deixa a garantia que depois deste entusiasmo «para o ano haverá novas ideias». Também envolvidos na iniciativa estão as freguesias de Granja, Feital, Moimentinha, Póvoa do Concelho, Vale de Mouro e Vilares.

Música de Barreto Xavier chega ao Papa Francisco

Entre as oferendas do Estado ao Papa Francisco, na sua passagem por Portugal, vai estar a canção “Avé Maria”, composta pelo guardense Carlos Barreto Xavier e interpretada pelo tenor João Mendonça.

Segundo o músico, o tema é «uma composição original que apresenta uma linguagem e sonoridade mais contemporânea sem deixar de referenciar os mestres clássicos. É a formulação de um desejo de ir ao encontro da beleza pura». A canção pode ser ouvida regularmente na Capela do Rato, em Lisboa.

Decorações em Fátima com assinatura sabugalense

Natural do Sabugal, Anabela Augusto vai participar na decoração floral do Santuário de Fátima por ocasião do centenário das Aparições e da visita do Papa Francisco. O convite surgiu da Associação de Floristas e Decoradores de Portugal. Com a sabugalense vão estar 30 decoradoras, responsáveis pela preparação de altares, andores, Capela das Aparições, basílica e Igreja da Santíssima Trindade.