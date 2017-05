Secção: Em Foco

Isabel Coelho escusou-se a falar do passado conturbado da Unidade Local de Saúde

Nova administração da ULS Guarda quer melhorar serviços

O novo Conselho de Administração está em funções há oito dias

Cinco dias após iniciar funções, o novo Conselho de Administração da Unidade Local de Saúde (ULS) da Guarda assumiu que os seus principais objetivos vão ser «criar confiança nos utentes, ter serviços com as melhores práticas, atrair profissionais e, sobretudo, ser acolhedores e humanos».

O desafio foi assumido por Isabel Coelho, presidente do CA, que se escusou a falar do passado e dos casos polémicos que marcaram os últimos anos, caso da ressonância magnética, da TAC ou da bebé morta no ventre da mãe, enquanto não for tiver um diagnóstico da situação atual do maior empregador do distrito. «Temos que aprender com os erros do passado e arranjar estratégias para os superar», disse apenas a médica, que também remeteu para mais tarde qualquer posição sobre a adiada segunda fase da requalificação do Hospital Sousa Martins. «Só depois de conhecer o dossier é que posso falar sobre isso», disse Isabel Coelho, acrescentando que «não queremos criar “monstros brancos”, queremos instalações adequadas à funcionalidade dos serviços».

Nesta conferência de imprensa, a antiga coordenadora da USF “A Ribeirinha” e da Sub-Região de Saúde da Guarda confirmou ainda que vai fazer o «ponto da situação» das dezenas de concursos públicos para preenchimentos de postos de trabalho impugnados na ULS. Neste mandato, a sucessora de Carlos Rodrigues quer «“fabricar” mais e melhor saúde para os utentes» e, para isso, vai investir na promoção da saúde, na prevenção e na vertente curativa. «A ULS da Guarda deve ser uma das poucas entidades do SNS que têm os três níveis de cuidados, a saber os primários, os hospitalares e os continuados. Vamos, por isso, assegurar a sua interligação completa», sublinhou Isabel Coelho. O novo CA vai também reorganizar serviços e implementar o processo único do utente, que permite «melhorar a prestação dos cuidados de saúde e a eficiência dos serviços», considerou a responsável.

Além de Isabel Coelho, o novo CA é constituído por Fátima Cabral (chefe do serviço de Dermatologia no Hospital Sousa Martins) na direção clínica de cuidados hospitalares; Fátima Lima (médica no Centro de Saúde de Gouveia) na direção clínica de cuidados primários; e Nélia Faria (enfermeira da Pediatria no Hospital Sousa Martins) como enfermeira diretora. Já Sandra Gil, administradora no Hospital Nª Sra. da Assunção, em Seia, vai ocupar o lugar de vogal executiva. A administração hospitalar ficará completa com o vogal a indicar pela Comunidade Intermunicipal das Beiras e Serra da Estrela (CIMBSE). Se não houver surpresas de última hora, o lugar deverá ser ocupado pelo atual presidente da Câmara de Celorico da Beira, José Monteiro. Ainda não é conhecida a data da tomada de posse. A ULS da Guarda integra dois hospitais (Sousa Martins, na Guarda, e Nª Sra. da Assunção, em Seia) e 13 centros de saúde, abrangendo cerca de 150 mil utentes.