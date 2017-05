Secção: Atualidade

Bruno chegou mais cedo para levar a família Branquinho a voar na TAP

Tempo de leitura: 1 m

O INTERIOR e a TAP entregaram um kit de ofertas - que inclui um voo de batismo - à família Branquinho, pelo nascimento do pequeno Bruno. A companhia área, no âmbito do projeto "Abraçar Portugal", resolveu premiar todos os bebés que nasceram no Dia da Mãe, nos 18 distritos e Regiões Autónomas. No distrito da Guarda não houve criança no dia 8 de maio, mas a TAP abriu uma exceção. - Veja a reportagem completa na edição desta semana de O INTERIOR, já nas bancas a partir de amanhã.