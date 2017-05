Secção: Atualidade

Carlos Pinto quer fazer da Covilhã a cidade mais próspera e bela» do interior

Tempo de leitura: 1 m

Voltar a pôr a Covilhã como a «mais cuidada, mais bela e mais próspera cidade do interior» é o objetivo da candidatura independente de Carlos Pinto ao município.

O histórico ex-presidente social-democrata anunciou hoje que concorre às eleições de 1 de outubro porque «não está conformado com o futuro» de uma cidade que diz estar a ser governada pela «incompetência e a total ausência de ambição». Na praça do Pelourinho, perante mais de uma centena de apoiantes, Carlos Pinto considerou que «a Covilhã está encalhada e a culpa é do atual executivo», liderado pelo socialista Vítor Pereira.

Sozinho na tribuna improvisada, o candidato falou cerca de 45 minutos e assumiu que, se for eleito, a Câmara será «de iniciativa no emprego, na captação de investimento, na regeneração urbana e com uma marca social muito forte». Saiba mais na próxima edição de O INTERIOR.