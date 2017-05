Secção: Atualidade

"Judaica" começa hoje em Belmonte

Tempo de leitura: 1 m

A Judaica – Mostra de Cinema e Cultura começa hoje em Belmonte com filmes, debates, fotografia, gastronomia e a apresentação de João Schwarz da Silva, neto de Samuel Schwarz. A programação é comissariada por Rui Tendinha.

Hoje será inaugurada a exposição "Caminhos da Judaica”, do fotógrafo José Manuel Costa, a que se segue uma palestra proferida pelo César Santos Silva. Já no domingo, pelas 16 horas, João Schwarz da Silva, neto do ilustre Samuel Schwarz, e outros convidados, irá falar sobre a notável obra do seu avô, que tanto marcou a história de Belmonte.

Durante o fim-de-semana serão exibidos vários filmes de todo o mundo, todos sem estreia comercial, sendo que a “Judaica” prolonga-se durante um mês inteiro com sessões de cinema aos sábados à noite.

Em cartaz estão filmes como “Operação Antropoide”, “Lou-Andreas Salomé - A Vida de uma Filósofa”, “A Viagem de Fanny” e “A Guerra dos 90 Minutos”, um falso-documentário israelita em que o estádio de Leiria é o palco escolhido para resolver o conflito entre Israel e a Palestina através de um jogo de futebol entre as duas seleções. Nos documentários será exibido “Rabino Wolff”. Haverá uma sessão para escolas, com mais de 150 alunos já inscritos, e, como já é habitual, a visita guiada à Judiaria e sinagoga de Belmonte, que acontece no sábado.