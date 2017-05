Secção: Atualidade

UBI coordena projeto de mobilidade que abrange três continentes

Tempo de leitura: 1 m

A Universidade da Beira Interior (UBI) vai coordenar um projeto de mobilidade internacional, aprovado no âmbito do Erasmus+, que abrangerá alunos, docentes e funcionários de instituições de ensino superior de 12 países. Com um financiamento próximo dos 353 mil euros, o projeto permitirá a 131 pessoas ganhar experiência internacional numa das universidades parceiras, que representam três continentes. Além de Portugal, estão envolvidas instituições da Albânia, Bósnia e Herzegovina, Bangladesh, Butão, Israel, Moldávia, Rússia Tunísia, Ucrânia, Montenegro e Kosovo. O projeto abrange as áreas das Ciências Sociais e Humanas e Artes e Letras e reforça a estratégia de internacionalização da UBI, que dá assim um contributo para fortalecer relações académicas e institucionais, através da partilha de boas práticas e troca de experiências de modelos de ensino e investigação das instituições envolvidas. Este projeto de mobilidade termina em 2019.