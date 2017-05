Secção: Atualidade

CGD dá gestor de conta e banca móvel em Almeida

A administração da Caixa Geral de Depósitos (CGD) não vai voltar atrás na decisão de encerrar o balcão em Almeida, que dava prejuízos há cinco anos, mas decidiu dar algo à população em troca de forma a travar os protestos que marcaram os últimos dias.

Fonte oficial do banco do Estado revela ao “Público” que a Caixa irá manter na localidade uma «solução de banca móvel», mais um gestor de conta que dará apoio no pagamento de pensões e prestações sociais.

«Em dias a definir, a CGD terá presente em Almeida uma solução de banca móvel, uma vez licenciados pelas autoridades competentes as necessárias condições de segurança e termos de funcionamento», noticia hoje o jornal “Público” citando fonte oficial do banco público.

Para além de prometida «uma área de banca automática», os moradores de Almeida poderão contar ainda com a presença de um «gestor de conta da CGD». Esta opção terá «carácter transitório», dado que esse gestor de conta vai, na prática, pagar à população da cidade (mais idosa) as reformas e prestações sociais que recebiam no balcão, mas também ensiná-la a trabalhar com os meios mais «modernos».

Ontem, em Vilar Formoso, o vice-presidente da Câmara de Almeida, Alberto Morgado, garantiu que esta alternativa foi recusada pelo município, que não abdica da continuidade da agência.