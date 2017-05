Secção: Desporto

Serranos derrotaram Gil Vicente e só precisam de garantir um ponto nas derradeiras três jornadas para continuarem na IIª Liga

Sp. Covilhã mais próximo da permanência

O Sporting da Covilhã tem quase garantida a permanência na IIª Liga após vencer em casa o Gil Vicente por 2-1 no domingo, na 39ª jornada. Quando faltam disputar três jogos, os serranos só precisam de um ponto para a assegurar a manutenção.

No Santos Pinto, o Covilhã selou a vitória bem cedo ao marcar dois golos no espaço de um minuto. Aos 7’, o central Zarabi inaugurou o marcador, de cabeça, na sequência de um canto e, aos 8’, foi Medarious, lançado por Erivelto, que surgiu isolado frente a Vozinha para fazer o segundo golo. Em desvantagem, os visitantes chegaram-se à frente, mas, na melhor oportunidade de golo, Firmino, isolado perante Igor, rematou ao lado. A estratégia do Gil Vicente ficou definitivamente comprometida aos 34’ com a expulsão de, que viu o cartão vermelho direto por derrubar por trás Medarious quando este se preparava para entrar isolado na área.

Em superioridade numérica, os serranos entraram na segunda parte a gerir a posse de bola e, aos 56’, desperdiçaram uma boa oportunidade para ampliar a vantagem, com Harramiz a cabecear ao lado da baliza de Vozinha. Como quem não marca sofre, o Gil Vicente acabou por reduzir quatro minutos depois, num penálti cobrado por Paulinho a castigar falta de Medarious sobre Avto. A formação minhota continuou a pressionar à procura da igualdade mas o Covilhã conseguiu segurar a vantagem até final.