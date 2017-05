Secção: Região

Ato de vandalismo já foi participado ao Ministério Público pela Fundação Côa Parque, que deverá ser presidida pelo fozcoense Bruno Navarro

Gravura rupestre do “Homem de Piscos” vandalizada

Trabalhadores do parque arqueológico já tinham alertado tutela para os riscos da falta de vigilância dos sítios

A Fundação Côa Parque participou ao Ministério Público o «inqualificável» atentado contra a rocha onde está representada uma figura humana com mais de 10 mil anos, o célebre “Homem de Piscos”.

O caso foi divulgado na sexta-feira. «Fomos surpreendidos com a descoberta de novíssimas gravações de uma bicicleta, um humano esquemático e a palavra “BIK” diretamente sobre o conhecidíssimo conjunto de sobreposições incisas do setor esquerdo daquele painel, onde, como é universalmente sabido, está o famoso “Homem de Piscos”, a mais notável das representações antropomórficas paleolíticas identificadas no Vale do Côa», revelou o diretor do Parque Arqueológico da Vale do Côa. Segundo o arqueólogo António Martinho Baptista, trata-se de um conjunto de gravuras que sobreviveram intactas mais de 10 mil anos e que agora foram «miseravelmente mutiladas pela ignorância de alguém que possa ser rapidamente identificado e exemplarmente punido». Para o responsável, «este atentado mancha a região», classificada como Património Mundial desde 1998, mas já haverá suspeitos do ato contra o património rupestre.

Em nota enviada a O INTERIOR, os trabalhadores da Fundação Côa Parque afirmam que, durante a vigência do anterior Governo, o sítio arqueológico em causa deixou de ter qualquer tipo de vigilância. «O ato terá ocorrido entre domingo, quando a rocha foi observada incólume pela última vez, e quinta-feira, quando o seu resultado foi detetado», referiu a comissão de trabalhadores, que recordam já ter alertado o Ministério da Cultura para o perigo desta situação. «Esta falta de vigilância nunca foi claramente denunciada publicamente por receio que a publicitação da ausência de vigilância nos sítios, pudesse ela própria potenciar a ocorrência destes atos», referem os trabalhadores.

Bruno Navarro vai presidir Fundação Côa Parque

A Fundação Côa Parque deverá ser presidida pelo historiador Bruno Navarro, segunda noticiou o jornal “Público” da passada sexta-feira. A nomeação do deputado municipal de Vila Nova de Foz Côa e do novo conselho de administração da instituição que gere o Museu e o Parque Arqueológico do Côa deve estar para breve.

O decreto-lei que altera os estatutos da Côa Parque, aprovado este mês em Conselho de Ministros, está em apreciação pela Presidência da República. Bruno Navarro é professor e investigador especializado em História Contemporânea. Doutorou-se recentemente pela Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa com uma tese sobre o contributo da engenharia portuguesa para a projeção do império colonial nas primeiras décadas do século XX.