Secção: Região

Durante as comemorações do feriado municipal, o Presidente da Câmara quis passar uma mensagem de autoestima e confinaça à população

Dias Rocha quer mais investimento

Belmonte celebrou Dia do Concelho no passado dia 26 de abril

Depois de vários dias de festa e concertos, as Festas do Concelho de Belmonte chegaram ao fim com a celebração do feriado municipal no passado dia 26.

No rescaldo da festa, o presidente da autarquia não duvidava que por aqueles dias muitos visitantes tinham passado pela vila. Em declarações aos jornalistas, António Dias Rocha adiantou que o principal objetivo do programa era «promover e divulgar Belmonte, mas também queremos passar um sentimento de autoestima». Deixando uma mensagem de confiança e otimismo aos belmontenses, o autarca lembrou a importância de «acreditar nas potencialidades» do concelho. «Se todos estivermos juntos vamos conseguir atingir o objectivo de desenvolvimento e crescimento», afiançou Dias Rocha, para quem Belmonte «é hoje uma referência». Contudo, o edil quer que isso se note «cada vez mais».

Segundo o autarca, atualmente os restaurantes estão cheios e só no último ano o número de visitantes cresceu 42 por cento, ou seja, pela vila de Cabral passaram entre 52 mil a 55 mil visitantes. No entanto, para que este crescimento possa a continuar, Dias Rocha lembrou que «é necessário que os empresários invistam em Belmonte» e contribuam para criar melhores condições aos que visitam o município, mas também aos residentes, com a criação de emprego. O Dia do Concelho ficou marcado pela inauguração do sistema de videoconferência do Julgado de Paz. Trata-se de um sistema permitirá «evitar a deslocação das pessoas aos tribunais», referiu o juiz presidente da comarca de Castelo Branco, José Avelino.

O investimento foi da responsabilidade da Câmara de Belmonte e ronda os cinco mil euros. Além de servir a justiça, o equipamento poderá ser usado noutras circunstâncias. De resto, foi também anunciado a entrada em funcionamento da Swiss School of Economics, que arrancou na passada quinta-feira com cerca de 15 alunos. O primeiro grupo de estudantes estrangeiros deverá ficar até 7 de maio. «Espero que seja apenas o início do projeto e que este se consolide em Belmonte», afirmou Dias Rocha. Na habitual sessão solene comemorativa, o município distinguiu as bandas filarmónicas de Caria e Belmonte, o núcleo local da Liga dos Combatentes, a escola de música do Centro de Cultura Pedro Álvares Cabral e Mário Cabeças, campeão nacional de pesca desportiva.