Secção: Sociedade

Presidente da República assumiu que o turismo é um «desafio nacional»

Marcelo rendido à FIT

Marcelo Rebelo de Sousa fez questão de visitar todos os stands da FIT

O turismo é «um desafio nacional», afirmou o Presidente da República na abertura da Feira Ibérica de Turismo (FIT), que decorreu na Guarda entre 28 de abril e 1 de maio.

Para Marcelo Rebelo de Sousa, a promoção turística do país e das suas diferentes regiões «não é um desafio de um ou de outro partido, não é de um grupo ou de outro grupo, não é sequer de uma região ou de outra região. É de todos nós». Na sua intervenção, o chefe de Estado acrescentou que o turismo é uma forma de «aproximar culturas, civilizações, povos e experiências» e que atualmente Portugal está a viver «um momento único» nesta área. Quanto à FIT, Marcelo sublinhou que a sua presença é «um sinal que queremos abraçar esta feira em nome dos portugueses», tendo elogiado um certame que, «para o ano tem de ter 200 expositores e até chegar aos 300 ou mais». O Presidente confessou ainda que, «antes, vir à Guarda era um drama, agora é um drama ter de partir porque nos apetece ficar na Guarda». Este ano participaram na quarta edição da FIT, que decorreu no Parque Urbano do Rio Diz, 130 expositores. Cabo Verde foi o país convidado e a Extremadura a região de Espanha em destaque.

O município, entidade organizadora, aproveitou a feira para divulgar o projeto dos “Passadiços do Mondego”, equipamento que conta inaugurar no verão de 2020, «em parte ou na totalidade», disse Álvaro Amaro. «É um projeto grandioso e estratégico para o concelho e para a região», sublinhou o presidente do município, que espera que o mesmo possa ser apoiado pelo Programa Portugal 2020. Caso contrário, a autarquia, «com recursos próprios, será capaz de fazer uma parte do percurso de 11 quilómetros de passadiços» a instalar no Vale do Mondego, nas imediações da Guarda. Segundo o autarca, a concretização dos passadiços «custará sempre» entre 1,5 a dois milhões de euros. O primeiro esboço deste projeto foi apresentado no Dia da Cidade, no passado 27 de novembro, por Fernando Domingues, um dos autores dos Passadiços do Paiva, em Arouca.

O arquiteto adiantou que a estrutura a implementar vai abranger as freguesias de Videmonte, Trinta e Vila Soeiro, contemplando antigas fábricas de tecelagem e de produção de eletricidade e moinhos, entre outros locais existentes nas margens do rio Mondego. Os passadiços, que ficarão a 15 minutos da Guarda, integrarão um percurso «que em Videmonte, passa na aldeia dos Trinta, em Vila Soeiro e termina na barragem do Caldeirão». O percurso integrará travessias de pontes, zonas de slide e zonas culturais e aproveitará grande parte dos caminhos já existentes.