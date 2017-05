Secção: Em Foco

Solução do Governo aposta na reabilitação do edifício e na concessão a privados da gestão da futura unidade hoteleira, que terá componente formativa

Hotel Turismo requalificado através do Programa REVIVE

A requalificação do Hotel Turismo da Guarda vai avançar através do Programa REVIVE, criado pelo atual Governo para reabilitar espaços emblemáticos do património nacional sejam aproveitados para o desenvolvimento de projetos turísticos.

A solução, noticiada em primeira mão por O INTERIOR online, foi confirmada na abertura da Feira Ibérica de Turismo (FIT), na sexta-feira, pela secretária de Estado do Turismo Ana Mendes Godinho. Ao contrário do pretendido pelo atual presidente da Câmara, o Governo não quer vender imóvel a privados e muito menos «ao desbarato», tendo sido aberta uma exceção para que o hotel possa ser recuperado no âmbito do REVIVE. «No caso da Guarda, entende-se que o edifício, que não está classificado, é um elemento arquitetónico importante no património da cidade que deve ser reabilitado», adiantou fonte conhecedora do processo. Mas não será o Estado a assumir a gestão da futura unidade, uma vez que o objetivo é encontrar um parceiro privado, através de concurso público, para recuperar o imóvel e gerir o hotel, através de concessão por um prazo não inferior a 30 anos, sendo que o financiamento para a intervenção será assegurado pelo REVIVE.

Esta solução implica ainda a concretização do acordado com a autarquia em maio de 2011, quando o Turismo de Portugal comprou o hotel por 3,5 milhões de euros. Isto é, o Turismo vai reabrir unidade hoteleira e com a componente formativa vocacionada para proporcionar estágios de fim de curso a alunos de Turismo e Hotelaria da região. «Esta fórmula permitirá fixar cada vez mais e atrair jovens para a região», disse Ana Mendes Godinho, adiantando que a requalificação do Hotel Turismo era «um problema da Guarda e do país e que tem que ter uma resposta urgente». Nesse sentido, a secretária de Estado do Turismo revelou que o novo projeto será lançado em junho.

Desenhado por Vasco Regaleira, o edifício do Hotel Turismo da Guarda foi vendido em 2011 ao Turismo de Portugal para ser recuperado e transformado em hotel de charme com escola de hotelaria, mas o projeto não saiu do papel e o imóvel está desde então de portas fechadas e a degradar-se. Em 2015, a Direção-Geral do Tesouro e Finanças realizou uma hasta pública para venda do imóvel que ficou deserta. Posteriormente, o edifício foi novamente colocado à venda, pelo valor de 1,7 milhões de euros, através de um concurso público de arrendamento com opção de compra, mas a empresa interessada no negócio desistiu.

Inaugurado em 1947

O Hotel Turismo foi inaugurado em 1947, seguindo um projeto de Vasco Regaleira, e chegou a ser uma unidade hoteleira de referência e das mais caras a nível nacional.

Em outubro de 2007 passou para as mãos da autarquia, depois da rescisão do contrato com a Predial das Termas. Dos 110 quartos disponíveis antes já só eram utilizados 59, fundamentalmente para participantes de atividades promovidas pela Câmara ou grupos. A unidade fechou portas em novembro de 2010, pouco depois da Assembleia Municipal ter decidido a dissolução da Sociedade Hotel Turismo e a venda do imóvel ao Turismo de Portugal. Em maio de 2011, a Câmara, então presidida pelo socialista Joaquim Valente, vendeu o imóvel ao Turismo de Portugal por 3,5 milhões de euros para ser recuperado e transformado em hotel de charme com escola de hotelaria. Contudo, o projeto, que incluía um investimento de cerca de 10 milhões de euros, não saiu do papel.

Marcelo quer vir inaugurar novo Hotel Turismo

O Presidente da República disse-se «aliviado» por saber que vai haver «um futuro feliz» para o Hotel Turismo.

Na abertura da FIT, Marcelo Rebelo de Sousa confidenciou que chegou «a dormir mal só de pensar que este património poderia desaparecer, destruindo um passado emblemático e fechando a porta a um futuro promissor». O chefe de Estado acrescentado também o hotel guardense faz parte das suas memórias de infância, tendo ali ficado hospedado várias vezes. «Conheço a senhora secretária de Estado e quando ela assume o compromisso é para cumprir. Portanto, quando diz “vamos por aquilo a andar”, quer dizer, no fundo, o Estado, o Governo, compromete-se a rapidamente encontrar uma solução que envolva a iniciativa privada”, afirmou Marcelo Rebelo de Sousa, que assumiu a intenção de vir à Guarda «rapidamente» para a inauguração do novo Hotel Turismo.

Por sua vez, Álvaro Amaro mostrou-se satisfeito com o compromisso do Governo e disse esperar que o processo seja «irreversível». Para o presidente do município, «se o mercado responder positivamente, muito bem, ficamos todos felizes. Se não responder, temos que ir a outra possibilidade». O edil declarou também que espera que seja possível reabrir a unidade «daqui por quatro anos».