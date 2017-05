Secção: Atualidade

Almeida regressa aos protestos

A população de Almeida está hoje de novo concentrada no interior e no exterior do balcão da Caixa Geral de Depósitos (CGD), num protesto pacífico, contra o eventual fecho da agência na sede do concelho.

A ação dos habitantes acontece no dia em que o presidente e o vice-presidente da autarquia são recebidos pela administração da CGD, em Lisboa.

De acordo com a agência Lusa, Alcino Morgado, chefe de gabinete do presidente da autarquia, adiantou que os habitantes entraram nas instalações «com o propósito de pedirem informações sobre qual vai ser o futuro, a partir de amanhã». Os populares «querem a garantia de que continua a funcionar» e essa garantia só poderá ser dada no final da reunião.

Segundo o responsável, as pessoas que participam no protesto pacífico «estão determinadas» a permanecer no local «até que haja notícias» da reunião de hoje.

Cerca de 200 habitantes e autarcas de Almeida ocuparam também as instalações da mesma dependência bancária no dia 26 de abril, tendo desmobilizado após garantia de diálogo por parte da administração da CGD que marcou para hoje a reunião, em Lisboa, com os representantes da autarquia.