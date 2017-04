Secção: Atualidade

UBI comemora 31º aniversário

Tempo de leitura: 2 m

A Universidade da Beira Interior (UBI) assinala hoje o 31.º aniversário, com a celebração do "Dia da Universidade". A cerimónia está agendada para o Anfiteatro das Sessões Solenes (Polo I), a partir das 15 horas. Antes, decorre o tradicional desfile académico, a partir da Capela de São Martinho.

Durante a cerimónia intervêm António Fidalgo, reitor da UBI, Raquel Bento, presidente da Associação Académica da UBI, e João Paulo Catarino, vice-presidente do Conselho Geral, em representação do presidente do órgão.

Um dos pontos altos da cerimónia será a outorga do diploma de Professora Emérita a Maria Isabel Almeida Ferra, docente da Faculdade de Ciências, como tinha sido anunciado por António Fidalgo em outubro de 2016, durante a Última Lição da Professora Catedrática do Departamento de Química.

A decisão fundamentou-se na ação e prestígio no campo académico e científico alcançado pela docente que chegou à Covilhã em 1977, ainda por altura do Instituto Politécnico, contribuindo ao longo da carreira para o crescimento da UBI.

Além desta homenagem, a Sessão Solene inclui a outorga de Cartas de Agregação e imposição de insígnias doutorais.

Como habitualmente, vão ser homenageados docentes e funcionários que completaram 20 anos de serviço na UBI ou que se aposentaram até 30 de abril de 2017.

O "Dia da Universidade" também vai reconhecer a qualidade dos seus estudantes, com a entrega de Prémios de Mérito Escolar aos alunos do 1.º Ciclo/Mestrado Integrado que terminaram o curso em 2015/16.

No final da Sessão é inaugurada a Exposição que assinala os 20 anos da publicação “Ensino Magazine”, que estará patente até 14 de maio, na galeria do Museu de Lanifícios, Núcleo da Real Fábrica de Panos.