Bruno Navarro vai presidir Fundação Côa Parque

A Fundação Côa Parque vai ser presidida pelo historiador Bruno Navarro, segunda adianta o jornal Público. O Ministério da Cultura ainda não confirmou a nomeação do deputado municipal de Vila Nova de Foz Côa, mas o anúncio do novo conselho de administração da instituição que gere o Museu e o Parque Arqueológico do Côa deve estar para breve.

O decreto-lei que altera os estatutos da Côa Parque, aprovado este mês em Conselho de Ministros, está, segundo o matutino, em apreciação pela Presidência da República.

Bruno Navarro é professor e investigador especializado em história contemporânea, doutorou-se recentemente pela Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa com uma tese sobre o contributo da engenharia portuguesa para a projeção do império colonial nas primeiras décadas do século XX.