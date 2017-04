Secção: Atualidade

Estado avança com requalificação do Hotel Turismo através do Programa Revive

Tempo de leitura: 1 m

Está encontrada a solução para o Hotel Turismo da Guarda e vai ser anunciada amanhã, na abertura da Feira Ibérica de Turismo.

Segundo apurou O INTERIOR, o Governo não vai vender imóvel a privados, mas optou por incluir a requalificação do hotel no Programa REVIVE, criado para permitir que espaços emblemáticos do património histórico público sejam aproveitados para o desenvolvimento de projetos turísticos.

Isto significa que haverá uma exceção: «No caso da Guarda, o Governo entende que o edifício, que não está classificado, é um elemento arquitetónico importante no património da cidade», adiantou fonte conhecedora do processo.

Outra novidade é que não será o Estado a assumir a gestão da unidade, uma vez que o objetivo será encontrar um parceiro privado, através de concurso público, para recuperar imóvel e gerir o hotel, através de concessão, sendo que o financiamento para a intervenção será assegurado pelo REVIVE.

Certo é também que o Governo vai concretizar o acordado com a autarquia em maio de 2013, quando o Turismo de Portugal comprou o hotel por 3,5 milhões de euros. Ou seja, vai reabrir unidade e com a componente formativa vocacionada para proporcionar estágios de fim de curso a alunos de Turismo e Hotelaria.

Amanhã, a secretária de Estado do Turismo Ana Mendes Godinho estará na Guarda para revelar os pormenores desta solução, que contraria o modelo defendido até aqui pelo autarca da Guarda da venda do edifício a privados.