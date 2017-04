Secção: Desporto

Serranos surpreenderam poveiros em casa e consolidaram lugar tranquilo na classificação geral da IIª Liga

Sp. Covilhã aplica “chapa 4” ao Varzim

Tempo de leitura: 2 m

Chaby bisou e voltou a estar em destaque entre os covilhanenses

O Sp. Covilhã surpreendeu o Varzim em casa, no domingo, com uma vitória expressiva (4-0) que afastou os poveiros da luta pela subida à Iª Liga e consolidou o lugar dos serranos a meio da tabela. Quando faltam quatro jornadas para o final da IIª Liga, os comandados de Filipe Gouveia são 13ºs, com 52 pontos, mais oito que os lugares do “play-off”.

Em jogo da 38ª jornada, os covilhanenses – que tinham ganho 2-0 ao Ac. Viseu na quarta-feira – sofreram nos minutos iniciais com os locais a protagonizarem várias ocasiões de perigo, que não deram em nada devido a erros na finalização, nomeadamente de Rui Costa e Malele. Os visitantes apostaram no contra-ataque e acabaram por chegar à vantagem num livre direto, exemplarmente cobrado por Chaby aos 28’. O 1-0 permaneceu inalterado até ao intervalo e, no regresso das cabinas, o Varzim colapsou por completo, permitindo que o adversário assumisse o controlo da partida e aumentasse a vantagem. Aos 56’, Chaby bisou, depois de romper, com relativa facilidade, pela defesa poveira, num lance copiado, aos 63’, por Medarious, que fez o 3-0.

Pouco depois, aos 76’, e aproveitando o desnorte dos locais, Ponde fechou a contagem para o Sp. Covilhã, estabelecendo o 4-0 final. É a segunda vitória consecutiva dos serranos, que na passada quarta-feira receberam e derrotaram por 2-1 o Académico de Viseu, orientado por Francisco Chaló, técnico do Covilhã na época transata. No domingo, os covilhanenses recebem o Gil Vicente, sexto classificado.