Dia de festa em Belmonte

É hoje celebrado em Belmonte o feriado municipal. Depois de uma semana de festas, que começou com a Semana do Brasil e continuou com várias noites de concertos, o Presidente da Câmara afirmou que o principal objetivo foi «agradar às pessoas do concelho», mas também os cidadãos dos concelhos vizinhos. Uma meta que não dúvida que «foi cumprida».

Em dia de festa, António Dias Rocha deixou uma mensagem de otimismo ao belmontenses ao afirmar que «juntos vamos conseguir atingir os objetivos de desenvolvimento e crescimento do concelho»,a pelando também ao sentimento de auto-confiança.

O dia da vila de Pedro Álvares Cabral ficou também marcado com o arranque da Swiss School of Economics com 15 alunos estrangeiros e pela inauguração do sistema de videovigilância no Julgado de Paz.