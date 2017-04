Secção: Região

Vila Nova de Foz Côa

Centro de Alto Rendimento do Pocinho vence Prémio de Arquitetura do Douro

O Centro de Alto Rendimento do Pocinho, projetado pelo arquiteto Álvaro Fernandes Andrade e situado no concelho de Vila Nova de Foz Côa, foi o vencedor do Prémio de Arquitetura do Douro.

O galardão foi entregue pelo ministro da Cultura, Luís Filipe Castro Mendes, durante uma cerimónia realizada no Dia Internacional dos Monumentos e Sítios (18 de abril), em São João de Tarouca. Este é o terceiro prémio que o complexo do Pocinho arrecada e para Gustavo Duarte, presidente da Câmara de Vila Nova de Foz Côa, esta distinção é motivo de orgulho. «Apostar na arquitetura é também uma forma de trazer visitantes ao interior e a este concelho», considera o edil. Segundo Gustavo Duarte, o Centro de Alto Rendimento do Pocinho tem sido alvo de várias visitas, destacando «um grupo de 80 arquitetos que veio diretamente da Dinamarca, fotógrafos de várias nacionalidades e também alunos e professores da Faculdade de Arquitetura de Sevilha».

O prémio bienal procura distinguir e promover boas práticas de arquitetura realizadas na região após a inscrição do Alto Douro Vinhateiro na Lista do Património Mundial da UNESCO, a 14 de dezembro de 2001. Lançado há 10 anos pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte, o concurso dirige-se a intervenções de construção, conservação ou reabilitação de edifícios ou conjuntos arquitetónicos, bem como intervenções de desenho urbano em espaço público, feitos depois da classificação. A última edição deste prémio, correspondente aos anos 2013/2014, foi ganha pelo Museu do Côa, dos arquitetos Camilo Rebelo e Tiago Pimentel, também situado em Vila Nova de Foz Côa.