Álvaro Amaro anuncia investimento de 6 milhões da Sodecia

O dia era de memória e de festa, mas foi aproveitado pelo presidente da Câmara da Guarda para anunciar que o grupo Sodecia vai investir mais seis milhões de euros na sua fábrica do parque industrial da cidade.

Segundo Álvaro Amaro, o projeto vai consistir na instalação de uma nova linha de produção da mais recente caixa de velocidades da Mercedes e permitirá criar 60 postos de trabalho. «O investimento era disputado por Portugal e pela República Checa mas foi escolhida a Guarda, o que nos enche de orgulho», revelou o autarca anteontem, na sessão da Assembleia Municipal Jovem realizada no âmbito das comemorações do 25 de Abril. Em 2014, a unidade da Sodecia na Guarda tinha investido 5,5 milhões de euros e criou 81 novos empregos para produzir em exclusivo peças para as caixas de velocidade da Daimler-Mercedes. Mas esta não foi a única novidade. Álvaro Amaro escolheu esta sessão com os jovens para revelar que o município quer assumir a gestão do edifício do Instituto e da Pousada da Juventude, estando em negociações com o Governo. O autarca adiantou que quer reabrir estes dois equipamentos, mas também ceder parte do espaço a associações juvenis e iniciativas empreendedoras da cidade.

As celebrações da revolução prosseguiram depois, ao final da manhã, com a inauguração do “novo” Jardim José de Lemos, no centro da cidade. A cerimónia começou com quase uma hora de atraso, mas nem por isso várias centenas de guardenses desmobilizaram. O espaço tem agora um ar rejuvenescido e airoso, tendo os trabalhos de requalificação custado cerca de 580 mil, comparticipados por fundos comunitários. Na sua alocução, Álvaro Amaro referiu que o 25 de Abril representa também «a liberdade de transformar». «Trabalhamos no respeito pela pluralidade, pela divergência, e por todos os que querem dar o seu melhor por uma Guarda mais bonita e mais atrativa», acrescentou o edil, agradado com um jardim que «se abriu à cidade e vai, com certeza, muito mais usufruído por todos».

O 25 de Abril ficou ainda marcado mais inaugurações de espaços públicos na Guarda Gare e em diversas localidades do Vale do Mondego.