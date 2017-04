Secção: Atualidade

"Novo" Jardim José de Lemos inaugurado

O "novo" Jardim José de Lemos, no centro da Guarda, foi hoje inaugurado. A cerimónia aconteceu no âmbito das comemorações municipais do 25 de Abril.

A empreitada, da responsabilidade da Câmara da Guarda, custou cerca de 580 mil euros.