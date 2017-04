Secção: Atualidade

UBI abre inscrições para a "Universidade de Verão" dirigida a alunos do Ensino Secundário

Tempo de leitura: 2 m

A Universidade da Beira Interior (UBI) volta a promover a “Universidade de Verão", no âmbito da qual preparou um diversificado programa dirigido aos estudantes do Ensino Secundário.

Entre os dias 3 e 7 de julho, esta iniciativa dá oportunidade a 120 jovens de sentir o que é ser aluno da UBI, experimentando as atividades que decorrem nos espaços nobres dedicados ao ensino e investigação, como salas de aulas e laboratórios, entre outros. As inscrições encontram-se abertas online e encerram a 23 de junho. Estão disponíveis para qualquer aluno do Ensino Secundário ou equivalente, nacional e estrangeiro.

«Com mais esta iniciativa dirigida aos alunos que, dentro de pouco tempo, vão frequentar o Ensino Superior, a UBI cria uma oportunidade de lhes mostrar o ambiente de uma universidade por inteiro: os espaços, as pessoas, o convívio, mas também como se estuda em cada faculdade. Este último aspeto é para nós muito importante, porque queremos ajudá-los a ter mais informação e contribuir para que possam descobrir ou confirmar a área que pretendam seguir academicamente», explica João Canavilhas, vice-reitor da UBI.

Além do programa específico de cada faculdade, escolhido de acordo com a preferência de cada um, estão preparadas atividades conjuntas que têm como cenário alguns locais da cidade da Covilhã, como a noite de jogos no Jardim Público ou a Sunset Party e Astronomia, que vai decorrer no local mais icónico da Serra da Estrela, a Torre. O alojamento destes “universitários” será nas residências da UBI, com o devido acompanhamento de elementos da organização. No final, é distribuído a cada participante um certificado assinado pelo coordenador e equipa organizadora, numa sessão de entrega de diplomas que tem lugar na Sala dos Atos da Reitoria, outro dos espaços nobres da UBI.

A coordenação da atividade está a cargo de Eduardo Cavaco, docente da Faculdade de Ciências da Saúde (FCS).