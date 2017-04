Secção: Atualidade

Antigo ministro da Cultura de Espanha apela a um reforço ibérico na cooperação cultural

O antigo ministro da cultura de Espanha, Cesar Molina, visitou a Covilhã para conhecer a realidade cultural do concelho e fomentar novas formas de intercâmbio com Espanha. Cesar Molina, defendeu a necessidade de «criar uma plataforma de cooperação entre os dois países para que se conheçam as dinâmicas das várias áreas da cultura». O antigo ministro espanhol destacou «o vasto património imaterial da Covilhã como elemento diferenciador e a dinâmica singular dos agentes associativos».

Para o presidente da câmara da Covilhã «há condições para fomentar sinergias entre os dois países através de projetos comuns de que são exemplo a Rota Translana e os Caminhos de Santiago». Vítor Pereira referiu ainda que «o município está disponível para abraçar novos desafios que permitam desenvolver encontros de cultura entre os países». O antigo ministro de Cultura de Espanha visitou ainda alguns monumentos da cidade e participou na homenagem ao Jornalista Fernando Paulouro, recentemente galardoado com o prémio Eduardo Lourenço.