Carlos Adaixo concorre à Câmara da Guarda com apoio da coligação CDS-PP, MPT e PPM

Carlos Adaixo é o cabeça-de-lista da coligação “Guarda em Primeiro”, que junta independentes, o CDS-PP, o MPT e o PPM.

Natural da Guarda, o candidato independente de 55 anos vai ser apresentado oficialmente hoje ao final da tarde (18h30), numa sessão pública no Paço da Cultura. Na sua primeira declaração pública – numa entrevista concedida a O INTERIOR no sábado e que divulgaremos esta tarde no nosso site –, Carlos Adaixo afirma que concorre porque «é a hora de nós, cidadãos da Guarda, tomarmos uma posição em relação aos gastos megalómanos deste executivo, de dizermos que estamos cá e que não nos vão fazer passar por tontos».

Em termos políticos, o candidato assumiu-se «como alguém que, acima de tudo, tem amor pela sua terra» e que será essa premissa que vai construir a sua candidatura. O professor de Filosofia e Psicologia na Secundária de Pinhel declarou ainda que não se revê na atual gestão do município, liderado por Álvaro Amaro: «Foi um trabalho excessivamente óbvio, sem nexo, sem critério, colocando em causa aquilo que é o próprio legado cultural e patrimonial da Guarda, não tendo em conta aquilo que é a sua história», criticou.