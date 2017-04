Secção: Atualidade

UBI fechou ano 2016 com saldo negativo

A Universidade da Beira Interior (UBI) fechou o ano 2016 com um saldo líquido negativo na ordem dos 100 mil euros. Os números fazem parte do relatório da instituição que foi aprovado na última reunião do Conselho Geral. De acordo com o presidente do órgão a situação está diretamente relacionada com os sucessivos cortes na transferência de verbas por parte do estado. Ainda assim, José Ferreira Gomes acredita que este saldo negativo não compromete a estabilidade financeira que a UBI tem revelado.