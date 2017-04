Secção: Atualidade

Presidente do Turismo do Centro integra Conselho Geral do Instituto Politécnico de Viseu

Tempo de leitura: 2 m

Pedro Machado, presidente do Turismo Centro de Portugal, tomou posse na quinta-feira como membro do Conselho Geral do Instituto Politécnico de Viseu (IPV), para o qual tinha sido proposto pelos representantes académicos. Também naquele dia, os elementos do Conselho Geral elegeram como seu presidente António Correia de Campos, antigo ministro da Saúde e atual presidente do Conselho Económico Social.

O Conselho Geral é o órgão máximo do IPV. Entre outras atribuições, estabelece as normas de funcionamento do Instituto, aprova os planos de atividades e define as medidas adequadas ao funcionamento das unidades orgânicas do Instituto. É composto por representantes de docentes, estudantes, funcionários e por “nove personalidades externas de reconhecido mérito não pertencentes à instituição, com conhecimentos e experiência relevantes para o Instituto”. Foi nesta qualidade de personalidades externas que Pedro Machado e Correia de Campos, entre outros, foram convidados.

«Fiquei extremamente honrado com o convite para integrar o Conselho Geral do Instituto Politécnico de Viseu, ao lado de personalidades de tanto valor e prestígio. Tudo farei para que a minha experiência e conhecimentos adquiridos ao longo de dez anos como responsável pela Entidade Regional de Turismo do Centro de Portugal possam ser úteis para o desenvolvimento do Instituto Politécnico de Viseu, instituição que tem muito para dar ao Centro de Portugal e ao país», considerou Pedro Machado.