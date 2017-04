Secção: Atualidade

Viagem ao passado na festa medieval de Castelo Mendo

Tempo de leitura: 1 m

A festa medieval de Castelo Mendo acontece este fim-de-semana naquela Aldeia Histórica do concelho de Almeida. Hoje à noite, o evento organizado pela Câmara de Almeida, com o apoio da Junta de Freguesia local, inclui uma ceia medieval acompanhada de música, malabarismos e dramatização de lendas e histórias de Castelo Mendo.

Já no domingo acontece uma feira franca com tendas de ofícios, danças, torneio a cavalo, armaria, beberes e comeretes nas tabernas, animação de rua, entre outras atividades. Assim, «à semelhança de séculos passados, Castelo Mendo vai uma vez mais ter as ruas cheias de gente, de tendas de produtos artesanais, de aromas e sabores variados que vão enriquecer todo o ambiente medieval, onde cerca de uma centena de figurantes e de uma dezena de atividades diferentes vão fazer desta Feira mais memorável», adianta a autarquia.

A atividade conta com a colaboração da Oficina de História e Arqueologia (OHA) do Agrupamento de Escolas de Almeida. Classificada como Aldeia Histórica, Castelo Mendo recebeu foral de D. Sancho II, a 15 de março de 1229, e ainda hoje continua dentro das suas muralhas ancestrais, sobranceira ao rio Côa.