Secção: Atualidade

Belmonte: Festas do Concelho arrancam hoje

OS Expensive Soul atuam hoje à noite em Belmonte, dia em que arrancam as Festas do Concelho, que se prolongam até quarta-feira.

O concerto tem hora marcada para as 23 horas, no pavilhão gimnodesportivo local, mas antes, pelas 22 horas, atuam os Ponto 4. A noite termina com Virigílio Faleiro. Já amanhã a animação fica a cargo de Marco Paulo (22h30) e durante a tarde decorre o concurso Belvoz, no auditório municipal. No domingo é a vez do fadista Nuno da Câmara Pereira dar música aos belmontenses, no auditório da Misericórdia. Na atuação será apresentado o novo disco do fadista, “Belmonte – Encantos Mil”, e vai contar com a participação da orquestra da escola de música local. Na segunda-feira os concertos regressam ao pavilhão gimnodesportivo, com Senhor Vadio (23 horas) e Cuca Roseta (meia-noite). Na terça-feira decorrem as habituais cerimónias evocativas do 25 de Abril, entre elas uma homenagem a Zeca Afonso no auditório municipal.

À meia-noite haverá um espetáculo de fogo-de-artifício piromusical dando assim início ao feriado municipal que se celebra na quarta-feira. Na habitual sessão solene nos Paços do Concelho (10h30) serão distinguidas as bandas filarmónicas de Caria e Belmonte, o núcleo local da Liga dos Combatentes, a escola de música do Centro de Cultura Pedro Álvares Cabral e Mário Cabeças, campeão nacional de pesca desportiva. O dia fica ainda marcado pela inauguração (11h30) do sistema de videoconferência no Julgado de Paz e da requalificação do pátio do Museu dos Descobrimentos. Com seis dias de animação e concertos, as Festas do Concelho de Belmonte têm um orçamento de 60 mil euros.