Secção: Atualidade

Comboio de alta velocidade espanhol às portas de Bragança no Natal de 2018

Tempo de leitura: 2 m

O AVE, o comboio de Alta Velocidade espanhol, chega a Otero de Sanabria, uma pequeníssima aldeia do paíz vizinho, com apenas duas dúzias de habitantes, no final do próximo ano. A localidade fica a cerca de 47 quilómetros de Bragança.

A garantia foi dada pelo ministro do Fomento espanhol, que anunciou o desbloqueio de 17 obras na linha de alta velocidade entre Madrid e a Galiza, um troço que sofreu «problemas técnicos» mas que agora está com uma «alta taxa de execução», afirmou Inigo de la Serna, citado pelo "Jornal de Negócios".

De visita às obras desta linha na zona de Sanabria, o ministro espanhol reiterou que este é um «investimento prioritário» para o governo chefiado por Mariano Rajoy, referindo que o orçamento do Estado central tem reservados 589 milhões de euros para o AVE Madrid-Galiza.

Acontece que Otero de Sanabria, que vai ter uma estação do AVE dentro de um ano meio, fica a cerca de 47 quilómetros de Bragança, capital de distrito que não tem ligações ferroviárias e que só há pouco mais de cinco anos recebeu os primeiros quilómetros de auto-estrada.

Tendo em conta que a viagem de comboio no AVE deverá demorar duas horas de Otero de Sanabria a Madrid, conclui-se então que será mais rápido ir de Bragança à capital espanhola do que à capital portuguesa.

O único grande desconforto continuará a ser a viagem de automóvel de Bragança a Otero de Sanabria. A estrada, que atravessa o parque natural de Montesinho, é estreita e sinuosa, levando cerca de uma hora a chegar àquela aldeia espanhola.

A Câmara de Bragança promete, entretanto, continuar a envidar esforços para conseguir que a cidade tenha uma ligação rodoviária decente a Sanabria.

Já o ministro espanhol do Fomento, quando questionado sobre esta matéria, não se comprometeu com a construção de uma auto-estrada entre Leon e Bragança por Sanabria.