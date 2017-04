Secção: Atualidade

Comboio de alta velociadade espanhol poderá chegar a Bragança em 2018

Tempo de leitura: 1 m

No final do próximo ano, o AVE - Comboio de Alta Velocidade espanhol - chegará a Otero de Sanabria, uma aldeia espanhola com apenas duas dúzias de habitantes e que fica a cerca de 47 quilómetros de Bragança. A garantia foi dada pelo ministro do Fomento espanhol, que anunciou o desbloqueio de 17 obras na linha de alta velocidade entre Madrid e a Galiza, um troço que sofreu "problemas técnicos", mas que agora está com uma "alta taxa de execução", afiançou Inigo de la Serna. De visita às obras desta linha na zona de Sanabria, o ministro espanhol reiterou que este é um "investimento prioritário" para o governo chefiado por Mariano Rajoy, referindo que o orçamento do Estado central tem reservados 589 milhões de euros para o AVE Madrid-Galiza.