Secção: Atualidade

Conselho de Ministros deve nomear hoje novo Conselho de Administração da ULS Guarda

Tempo de leitura: 1 m

O novo Conselho de Administração (CA) da Unidade Local de Saúde (ULS) da Guarda deverá ser nomeado hoje pelo Governo.

Será um elenco cem por cento feminino e oriundo da região, o que já não acontecia há alguns anos. Está confirmado que a médica Isabel Coelho vai presidir ao CA, enquanto as médicas Fátima Cabral (chefe do serviço de Dermatologia no Hospital Sousa Martins) e Fátima Lima (clínica no Centro de Saúde de Gouveia) serão, respetivamente, diretora clínica de cuidados hospitalares e diretora clínica de cuidados primários. Nélia Faria (enfermeira da Pediatria no Hospital da Guarda) será a nova enfermeira diretora e Sandra Gil (administradora no Hospital Nª Sra. da Assunção, em Seia) a vogal executiva do CA.

O CA deverá ficar completo com o vogal indicado pela Comunidade Intermunicipal das Beiras e Serra da Estrela (CIMBSE), que, se não houver surpresas de última hora, deverá ser o atual presidente da Câmara de Celorico da Beira, José Monteiro. A nova administração da ULS da Guarda entrará em funções no início de maio.