Secção: Desporto

Campeonato de Portugal

Gouveia derrota Recreio de Águeda

O Desportivo de Gouveia averbou no sábado a segunda vitória da fase de manutenção do Campeonato de Portugal e logo frente ao segundo classificado da série D, o Recreio de Águeda.

Na 10ª jornada, os gouveenses não tiveram dificuldades em derrotar a equipa do distrito de Aveiro por 3-1 com golos de Abdoulaye, Fabian e Edi, enquanto Maurício marcou o tento de honra para os visitantes. Além de moralizadora, esta vitória permitiu à formação do distrito da Guarda, que permanece no penúltimo lugar com 13 pontos, aproximar-se do Estarreja. O antepenúltimo está agora a três pontos do Gouveia, que, por sua vez, conta mais três pontos que o último classificado, o Moimenta da Beira, que derrotou o Estarreja em casa por 2-1. No domingo, na 11ª jornada desta fase, o Desportivo joga na Anadia, líder isolado da série.

O clube aproveitou o último jogo para homenagear Ana Borges e Sílvia Rebelo, proeminentes atletas do futebol feminino nacional e ambas naturais de Moimenta da Serra, no concelho de Gouveia.