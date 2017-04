Secção: Desporto

Serranos estão cinco pontos acima da linha do “play-off” para a manutenção na IIª Liga quando falta disputar seis jornadas

Sp. Covilhã perde nas Aves

Erivelto colocou os serranos em vantagem aos 16’, mas o segundo classificado da IIª Liga deu a volta ao marcador na segunda parte

Após 36 jornadas, o Sp. Covilhã continua intranquilo na IIª Liga, ocupando o 14º lugar, cinco pontos acima da linha do “play-off” para a manutenção. Ontem, após o fecho desta edição, os serranos defrontaram em casa o Académico de Viseu, um adversário direto na fuga à despromoção.

Difícil foi também a tarefa de sábado passado, em que os comandados de Filipe Gouveia perderam 2-1 no reduto do Desportivo das Aves, que está agora a dois pontos do líder Portimonense, derrotado na 36ª jornada, e cada vez mais perto do regresso à Iª Liga. Os locais entraram dominantes e aos 10’ Igor Rodrigues travou um remate de Guedes. Mas foram os visitantes que abriram o marcador aos 16’, quando Erivelto aproveitou uma desatenção do central Tiago Valente para bater o veterano Quim. O Aves partiu depois em busca da igualdade, atacou muito, mas sem consequências até ao intervalo. Uma das ocasiões mais flagrantes aconteceu aos 37, com Guedes a cabecear ao poste direito. O golo do empate surgiu aos 51’ na conversão de um penálti, apontado por Guedes, muito contestado pelos covilhanenses.

O susto levou o técnico covilhanense a substituir o avançado Haramiz por Medarious, uma mudança que trouxe vivacidade ao ataque serrano e criou alguns problemas à defesa avense. Só que os locais resistiram e, com um futebol muito mais realista do que brilhante, ameaçaram novamente a baliza de Igor Rodrigues. Aos 82’, as ameaças materializaram-se num golo pleno de oportunidade do médio Ericson, que selou a vitória de um Aves pragmático e sem nota artística. O Sp. Covilhã tem um calendário difícil nas seis jornadas que falta disputar na IIª Liga, defrontando o Ac. Viseu, Varzim, Gil Vicente, Leixões, Santa Clara e Freamunde.