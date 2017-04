Secção: Cultura

Ana Moura em dose dupla no 12º aniversário do TMG

No 25 de abril, no âmbito da celebração do 12º aniversário do Teatro Municipal da Guarda (TMG), vai ecoar pelo grande auditório uma das vozes mais emblemáticas do fado português contemporâneo, a de Ana Moura.

Fadista dá segundo concerto na quarta-feira porque primeiro espetáculo está esgotado há várias semanas

O concertos de terça-feira e quarta-feira já estão esgotados. A artista vai apresentar o seu álbum mais recente, intitulado “Moura”, que foi produzido por Larry Klein, com quem já havia trabalhado no anterior “Desfado” (2013), que atingiu a marca de quíntupla platina por ter sido o disco mais vendido em Portugal nos últimos anos. O sexto trabalho foi gravado nos Henson Recording Studios, em Hollywood, e conta novamente com a colaboração de nomes grandes da música portuguesa, como Carlos Tê e Samuel Úria – que assinam cada um tema por inteiro, música e letra –, Jorge Cruz (Diabo na Cruz), Edu Mundo, Sara Tavares, Kalaf (Buraka Som Sistema). Há ainda letras de José Eduardo Agualusa musicadas pelo angolano Toty Sa’Med. Em “Moura”, a fadista conta ainda com as colaborações de Márcia Santos, Miguel Araújo, Pedro da Silva Martins, Luís José Martins (ambos dos Deolinda) e Pedro Abrunhosa.

Há também fado tradicional, com as composições de Manuela de Freitas e de Maria do Rosário Pedreira. Ana Moura tem um estilo muito peculiar de interpretar o fado, ao qual tem acrescentado a descontração da música pop. Natural de Santarém, a fadista começou a cantar fado com regularidade após Maria da Fé a ter convidado a atuar na sua casa de fados, “Senhor Vinho”, em Lisboa. “Desfado” foi editado mundialmente pela Universal Music, através da Decca, e liderou as tabelas em Portugal e de World Music em Inglaterra, Espanha e Estados Unidos.