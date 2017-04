Secção: Sociedade

Covilhã

Jardim das Artes pode ficar concluído em agosto

Tempo de leitura: 2 m

Novo espaço verde da cidade está orçamentado em um milhão de euros

Arrancaram no início de abril as obras do Jardim das Artes, na Covilhã, que ficará junto à Rua do Centro das Artes – uma perpendicular à Avenida da ANIL –, «num zona de expansão da cidade», salienta o presidente da Câmara. O projeto está orçamentado em um milhão de euros, sendo cofinanciado em 60 por cento pela Direção-Geral das Autarquias Locais (DGAL).

A obra tem um prazo de execução de 150 dias, mas Vítor Pereira adiantou a O INTERIOR que «muito provavelmente em agosto já vai estar finalizada». O projecto do futuro Jardim das Artes contempla a construção de infraestruturas, um percurso pedonal de 840 metros envolvido por uma vasta zona verde, com um jardim de esculturas. No total, o espaço terá uma área de cerca de 18 mil metros quadrados, distribuídos por três plataformas separadas por taludes, unidas por três peças de metal em espiral. Será também naquele espaço que vai ser construído o maior parque infantil do concelho, bem como um quiosque com esplanada, um centro de atividades físicas para adultos, um “skate park”, um espelho de água e uma área com 400 lugares sentados para atividades culturais. «Será um espaço de lazer e convívio para toda a população», sublinha Vítor Pereira.

O Jardim das Artes é um projeto antigo e vai permitir «requalificar uma zona descampada de vegetação invasiva e que vai agora ficar ao serviço de quem ali mora e de todos os covilhanenses», sublinhou o edil. Este empreendimento resulta da adaptação do Centro de Artes da Covilhã, da responsabilidade do anterior executivo, que nunca se concretizou. A nova versão assenta na criação de um espaço verde interativo. Para breve estão também as obras no Teatro Municipal, há muito prometidas. Vítor Pereira gostava que os trabalhos começassem ainda este verão, mas a empreitada ainda tem de ser candidatada a fundos comunitários, o que deverá acontecer «nos últimos dias deste mês». Com o novo projecto para o Teatro Municipal a autarquia pretende criar naquele espaço «um centro de dinamização cultural do centro da cidade», mas mantendo a traça original do edifício.