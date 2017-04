Secção: Sociedade

Quarta edição da Feira Ibérica de Turismo (FIT) vai decorrer de 28 de abril a 1 de maio no Parque Urbano do Rio Diz

Guarda é capital do turismo ibérico durante quatro dias

Certame terá uma área coberta de 8.750 metros quadrados

A Feira Ibérica de Turismo (FIT) está de regresso. Entre 28 de abril e 1 de maio todos os caminhos vão dar ao Parque Urbano do Rio Diz, na Guarda. Este ano a autarquia volta a apostar na internacionalização do certame e terá Cabo Verde como país convidado e a Extremadura como região de Espanha em destaque. O Presidente da República Marcelo Rebelo de Sousa vai inaugurar o certame.

Promover o setor do turismo ibérico, fomentar o intercâmbio transfronteiriço, estimular o relacionamento comercial e o crescimento dos vários setores e segmentos da economia são alguns dos principais objetivos da FIT. A internacionalização da feira é, de ano para ano, mais evidente. Quem o diz é Álvaro Amaro, para quem o “i” de ibérica é «cada vez mais de internacional», comparando a FIT à Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL). Não esquecendo os apoios conseguidos, o edil guardense explicou que a autarquia é a principal entidade promotora, mas gostaria de ver o país a participar na sua realização. Como 2017 é Ano Internacional do Turismo Sustentável para o Desenvolvimento para a ONU, este será também o tema da FIT, onde vão estar 130 expositores – dos 260 que se inscreveram –, de «Faro a Valença e da Extremadura à Galiza», adiantou Carlos Condesso, o diretor da feira.

O evento, que ocupará uma área coberta com 8.750 metros quadrados, num percurso de quase um quilómetro para visitar todos os stands, vai acolher regiões de turismo, agências de viagens, hotéis, termas, associações de municípios, autarquias, empresas ligadas ao desporto de aventura e gastronomia. A feira funcionará de sexta a segunda-feira, das 12 à meia-noite, exceto no dia da inauguração, quando o recinto abrirá portas às 15 horas. Já no último dia a FIT encerrará às 20 horas. O bilhete diário custa dois euros e o geral fica em cinco euros, mas as crianças até aos 12 anos não pagam. Além da oferta turística variada, os visitantes poderão assistir a concertos e a sessões de “showcooking”, atividades desportivas ao ar livre, workshops, caminhadas, entre outras propostas.

De acordo com Álvaro Amaro, a FIT tem um investimento total da ordem dos 400 mil euros, mas, com os apoios obtidos e a receita da bilheteira, custará «aos cofres da autarquia cerca de 80 mil euros».