Secção: Em Foco

Covilhã

Carlos Pinto avança como independente

Tempo de leitura: 2 m

Está desfeito o tabu. Após semanas de especulação, Carlos Pinto anunciou que vai concorrer à Câmara da Covilhã como independente nas próximas autárquicas.

A confirmação surgiu no sábado na página do facebook do histórico autarca do PSD na Covilhã. «Após reflexão sobre o estado de profunda estagnação económica e social em que se encontra o concelho da Covilhã, tomei a decisão de me apresentar como candidato a presidente da Câmara nas próximas eleições autárquicas», escreveu o antigo edil. Carlos Pinto esteve à frente do município durante 20 anos (1989-93 e 1997-2013), sempre eleito pelo PSD, mas garante que, «com o mesmo entusiasmo da minha primeira candidatura, percorrerei todo o concelho e ouvirei pessoas e instituições, em diálogo para uma nova esperança no futuro da nossa terra». A candidatura terá como lema “De novo, Covilhã” e foi motivada pela vontade de «fazer avançar o concelho no reforço da qualidade de vida na cidade e nas freguesias».

Contactado por O INTERIOR, Carlos Pinto escusou-se a prestar declarações, adiantando que a candidatura será oficialmente apresentada a 6 de maio, na Praça do Município (19 horas). Recorde-se que no início deste ano foi criado o movimento cívico “Pela Covilhã”, de apoio à candidatura do histórico social-democrata, cujos dinamizadores recolheram, até ao início deste mês, 3.623 assinaturas de cidadãos eleitores que solicitavam ao ex-autarca que avançasse como independente. Ainda não são conhecidos os nomes que vão acompanhar Carlos Pinto, mas o ex-vereador Paulo Rosa e o antigo chefe de gabinete do antigo presidente do município, Paulo Tourais, deverão entrar na lista.