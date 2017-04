Secção: Atualidade

Eduardo Brito diz que executivo de Álvaro Amaro «não resolve os problemas da Guarda»

Tempo de leitura: 1 m

O socialista Eduardo Brito oficializou hoje a sua candidatura à Câmara da Guarda.

O antigo autarca de Seia, município a que presidiu durante 16 anos entre 1993 e 2009, declarou, em conferência de imprensa, que «não há vencedores antecipados» e assumiu que, «seja qual for a escolha» dos eleitores, ficará «quatro anos na Guarda, como presidente da Câmara ou a liderar a oposição».

Eduardo Brito, de 61 anos, sublinhou que esta candidatura quer «unir» o PS na cidade e concorre para «servir a Guarda», tendo recordado que o partido tem «um largo historial de sucesso no concelho e tem de orgulhar-se do que fez».

Nesse sentido, irá apresentar um programa eleitoral «ousado» e «adaptado aos tempos modernos», anunciando que será uma alternativa ao atual modelo de gestão autárquica liderada por Álvaro Amaro.

«A maioria PSD/CDS-PP investe no efémero, no passageiro e não resolve a médio prazo os problemas da Guarda», considerou Eduardo Brito, que se assumiu como o candidato de «todos aqueles que não se reveem no modo de governação» da Câmara.