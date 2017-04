Secção: Atualidade

Eduardo Brito reúne com António Costa

Tempo de leitura: 1 m

Cerca de uma hora antes da apresentação oficial, o candidato do PS à Câmara da Guarda encontrou-se como o secretário-geral do partido para uma reunião privada. Neste momento Eduardo Brito está reunido com António Costa, no Hotel Vanguarda.

A apresentação da candidatura está marcada para as 18h30, na sede do partido na Guarda.