Secção: Atualidade

Guia "Boa Cama Boa Mesa" volta a distinguir "Vallécula", Casas do Côro e H2otel

Tempo de leitura: 1 m

O restaurante “Vallécula” (Valhelhas, Guarda), as Casas do Côro (Marialva, Mêda) e o H2otel (Unhais da Serra, Covilhã) voltaram a ser distinguidos este ano pelo guia “Boa Cama Boa Mesa”.

O “Vallécula” recebeu mais um Garfo de Ouro, enquanto as duas unidades hoteleiras foram galardoadas com Chaves de Ouro. A cerimónia decorreu ontem no Palácio Nacional da Ajuda, em Lisboa. O Guia Boa Cama Boa Mesa 2017 está à venda com o semanário “Expresso” a partir de sexta-feira. Paralelamente vai estar disponível a APP Boa Cama Boa Mesa 2017, para iOS e Android.