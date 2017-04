Secção: Atualidade

Morreu única sobrevivente dos crimes de Aguiar da Beira

Morreu esta quarta-feira a única sobrevivente dos crimes de Aguiar da Beira, alegadamente cometidos por Pedro Dias.

Ferida com gravidade na fatídica manhã de 11 de outubro, Liliane Pinto, de 27 anos, esteve internada na Unidade de Neurocirurgia do Hospital de Viseu e tinha sido transferida, em janeiro, para a Unidade de Cuidados Paliativos do Hospital de Seia.

O guarda Carlos Caetano, do posto local da GNR, e Luís Pinto, marido de Liliane Pinto, foram outras das vítimas mortais. O casal viajava nessa manhã para Coimbra, para uma consulta de fertilidade.

Pedro Dias está detido preventivamente, tendo já sido acusado pelo Ministério Público de dois crimes de homicídio qualificado sob a forma consumada, dois crimes de homicídio qualificado sob a forma tentada e três crimes de sequestro.