Secção: Atualidade

Estudante da UBI vence concurso internacional de design

Tempo de leitura: 1 m

A estudante de Design Multimédia da Universidade da Beira Interior (UBI), Daniela Guedes, venceu o concurso internacional Navigator Dreams - Global Talent Design Contest, organizado pela empresa de papel Navigator. O desafio implicou desenhar a capa do layout gráfico da resma Navigator Students, tendo a aluna, a frequentar o segundo ano da licenciatura da Faculdade de Artes e Letras, suplantado as 459 propostas recebidas pela organização, provenientes de 57 países dos cinco continentes. Além de equipamento informático, a estudante da UBI tem oportunidade de ver o seu trabalho exposto em todo o mundo através embalagem da resma de papel Navigator Student.

Daniela Guedes inspirou-se nas ondas do mar da Figueira da Foz, de onde é natural, para simbolizar a imaginação do estudante e como esta se manifesta em ondas. Uma capa que transmite a mensagem de que o processo criativo, que resulta sempre de num espaço em branco, é algo não deve ser forçado, «porque a primeira e mais importante parte desse processo é descobrir o que agita o mar de ideias de cada um», explica.

O anúncio do primeiro lugar de Daniela Guedes foi feito pela empresa no dia 10 de abril. A estudante da UBI ficou à frente dos concorrentes do Paquistão e da Bósnia, segundo e terceiros classificados respetivamente.