Secção: Desporto

Sabugal desinspirado concedeu triunfo importante aos fornenses a três jornadas do final do campeonato

Fornos abre caminho para o título

Tempo de leitura: 2 m

Pressão do Fornos de Algodres surpreendeu os raianos

Muito público, afeto às duas formações, marcou presença no Municipal do Sabugal no domingo para assistir ao jogo grande da 23ª jornada do Distrital da Iª Divisão da AF Guarda.

Em campo, o Sp. Sabugal e o Fornos de Algodres, primeiro e segundo classificados, proporcionaram uma primeira parte equilibrada, com os dois guarda-redes a terem algum trabalho, mas a corresponderem sempre que eram chamados a intervir. Nos visitantes, Rui Lopes era um dos grandes obreiros de toda a estrutura ofensiva, já no Sabugal João Pedro tentava impor a sua grande qualidade. O Fornos abriu o ativo aos 40’, na sequência de um lançamento da linha lateral de Rui Lopes. A bola surgiu na área, onde Bruno Costa, perante a passividade da defensiva local, emendou de forma perfeita para inaugurar o marcador e para a festa da claque fornense. Os visitantes foram para o intervalo a ganhar e com ascendente sobre os raianos.

No segundo tempo era aguardada a reação do Sabugal, mas Rui Lopes, Kim e Bruno Costa formavam um tridente muito produtivo e ativo que criou imensas dificuldades para o último reduto dos locais. Numa dessas jogadas, o Fornos ainda pediu grande penalidade, num lance que nos deixa imensas dúvidas, sobre Rui Lopes. Mas o segundo golo chegou aos 57’, em nova jogada de qualidade entre Rui Lopes e Kim, que ganhou o ressalto e ampliou a vantagem para delírio das hostes fornenses. O Sp. Sabugal tinha a vida complicada e Ricardo Igreja substituiu um Camilo pouco inspirado por Rui Santos, mas nada travava as movimentações visitantes.

Pouco depois, com a entrada de Bessa, os locais assumiram algum protagonismo e tiveram algumas ocasiões de golo, mas Gonçalo defendeu tudo na baliza fornense até sair lesionado. Pedro Azevedo também mexeu no onze visitante e com a entrada de Marcelo e Possidónio reforçou o ataque, tendo sido o primeiro a fechar a contagem já em período de compensação. O Fornos de Algodres conseguiu uma brilhante vitória e deu um passo importante rumo ao título. Arbitragem com tarde positiva no cômputo geral.

António Pacheco