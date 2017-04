Secção: Desporto

Serranos, que não venciam há seis jogos, conseguiram vitória moralizadora antes de deslocação ao reduto do Aves, segundo classificado

Sp. Covilhã derrota Benfica B

Chaby, aqui pressionado por um defesa encarnado, voltou a ser um dos serranos mais criativos

O Sp. Covilhã regressou às vitórias na IIª Liga, no sábado de manhã, ao derrotar em casa o Benfica B por 2-0 em jogo da 35ª jornada.

Os locais não venciam há seis jogos e surgiram em campo com vontade de faturar numa partida que teve uma primeira parte equilibrada e em que faltou critério no último terço. O benfiquista Romário foi o primeiro a assustar, mas Prince respondeu com um remate de longe que passou perto da trave. Aos 32’, o covilhanense Diarra, assistido por Chaby, criou nova ocasião, à boca da baliza, mas a bola saiu por cima. Pouco depois foi novamente Romário quem voltou a fazer pontaria à baliza, com Igor Rodrigues a defender para canto. Antes do intervalo, foi Gedson quem testou a atenção do guardião serrano.

No reatamento, o Covilhã chegou à vantagem pelo ex-benfiquista Harramiz. Aos 51’, o santomense trabalhou na esquerda, tirou os adversários da frente e rematou cruzado para o fundo das redes.

O treinador Hélder Cristóvão reforçou o ataque e os encarnados ganharam maior pendor ofensivo e mais posse de bola, mas foram os “leões da serra” a aumentar a contagem, por Ponde. Harramiz arrancou pela esquerda, ultrapassou Buta, cruzou e Ponde só teve de encostar. Antes do apito final, o luso-romeno esteve perto de “bisar”, mas o remate passou a rasar o poste. Vitória justa dos serranos, apesar da boa réplica dos benfiquistas. No sábado, o Sp. Covilhã tem um jogo difícil no terreno do Aves, segundo classificado.